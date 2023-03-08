Диетолог рассказала о пользе интервального голодания для организма

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Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что основное преимущество прерывистого голодания — поддержание хорошей физической формы. «При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания», — пояснила эксперт.
Также Светлана Бутова отметила, что интервальное голодание оказывает благотворное влияние на здоровье в целом. Подобный стиль питания нормализует холестерин и сахар в крови, предотвращает некоторые заболевания, в том числе может снизить воспаление и риск развития рака груди.
Кому интервальное голодание не подходит, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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