Диетолог рассказала о пользе интервального голодания для организма

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что основное преимущество прерывистого голодания — поддержание хорошей физической формы. «При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания», — пояснила эксперт.

Также Светлана Бутова отметила, что интервальное голодание оказывает благотворное влияние на здоровье в целом. Подобный стиль питания нормализует холестерин и сахар в крови, предотвращает некоторые заболевания, в том числе может снизить воспаление и риск развития рака груди.

Кому интервальное голодание не подходит, читайте в полной версии материала в «СЭ».