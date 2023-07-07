Диетолог рассказала о пользе каркаде для сердца и сосудов

Диетолог-нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала для сайта «ВВ-медиа» о пользе чая каркаде. «Благодаря своим противовоспалительным свойствам, гибискус может снижать артериальное давление и уровень холестерина. Также каркаде не содержит кофеин. Поэтому вечернее чаепитие не повлияет на качество сна», — пояснила эксперт.

Как отметила Наталья Нефедова, каркаде богат антиоксидантами, среди которых обилие антоцианов и витамина С. Первые придают напитку насыщенный красный цвет и способствуют предотвращению некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. А витамин С предотвращает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами и укрепляет иммунитет.

Также каркаде снижает уровень холестерина, артериальное давление, а соответственно, и риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Тем не менее многие из текущих исследований показывают противоречивые результаты. А это значит, что полностью полагаться на полезные свойства напитка и использовать каркаде в качестве лекарственного средства не стоит», — подытожила диетолог.

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