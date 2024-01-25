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Диетолог рассказала о вреде руколы
Питание и еда

Сегодня, 12:40

1 мин.

Диетолог рассказала о вреде руколы

Мария Маковей
Автор
Руккола на столе.
Фото loooby/istockphoto.com
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Нутрициолог, диетолог Елена Желянина рекомендует перед включением в рацион руколы проконсультироваться с врачом. Это особенно актуально для людей с тромбоцитозом и тех, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови, сообщает «СЭ».

Эксперт подчеркнула, что руккола содержит витамин K1, который сгущает кровь.

«Основное, что хочу выделить, — это риски употребления зеленых листовых овощей, и в том числе руколы, капусты и других, если есть проблемы со свертываемостью крови», — подытожила диетолог.

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