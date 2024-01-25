Диетолог рассказала о вреде руколы

Нутрициолог, диетолог Елена Желянина рекомендует перед включением в рацион руколы проконсультироваться с врачом. Это особенно актуально для людей с тромбоцитозом и тех, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови, сообщает «СЭ».

Эксперт подчеркнула, что руккола содержит витамин K1, который сгущает кровь.

«Основное, что хочу выделить, — это риски употребления зеленых листовых овощей, и в том числе руколы, капусты и других, если есть проблемы со свертываемостью крови», — подытожила диетолог.