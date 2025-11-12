Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день
Питание и еда

12 ноября, 06:35

1 мин.

Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день

Мария Задорожная
Автор
Фейхоа на столе
Фото Freepik

Диетолог Татьяна Селезнева в интервью aif.ru рекомендовала не превышать дневную норму потребления фейхоа — 200-300 г, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья. Это количество эквивалентно 9-10 плодам среднего размера или 5-6 крупным.

Специалист подчеркнула, что важно контролировать общее количество сахара, поступающего в организм не только из фруктов и сухофруктов, но и из других продуктов питания.

Фейхоа известен своей пользой для организма. Он содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов, а также витамины A и C, укрепляющие иммунную систему. Помимо этого, фрукт благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, способствует снижению артериального давления и помогает поддерживать минерализацию зубной эмали. Высокое содержание цинка делает его особенно полезным для женской репродуктивной системы.

Тем не менее некоторым категориям людей следует есть фейхоа с осторожностью. Это относится к тем, кто страдает диабетом, гипертиреозом, имеет обострения заболеваний ЖКТ или склонность к аллергическим реакциям.

Фейхоа: польза и&nbsp;вред для здоровья&nbsp;&mdash; калорийность и&nbsp;как выбрать.Фейхоа: польза и вред для здоровья
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком