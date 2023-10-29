Диетолог развеяла миф о пользе заморских фруктов

Сочные ананасы, манго, маракуйя, инжир — все это раньше казалось недоступным, теперь даже в холодное время года на прилавках магазинов полно заграничных фруктов. Многие с уверенностью полагают, что экзотические продукты абсолютно безвредны. Спешим расстроить, тратиться на экзотику нет смысла, она не так полезна и безопасна, как кажется на первый взгляд.

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с «Тульской службой новостей» объясняет, что почти все привозные фрукты собираются незрелыми. Так есть шанс доставить их целыми и спелыми на прилавки наших магазинов. Перед транспортировкой фрукты обрабатывают химическими веществами, которые не всегда безопасны для человека.

«Если говорить об обогащении организма витаминами и микроэлементами, то гораздо полезнее сезонные фрукты, произрастающие в нашей полосе — их собирают зрелыми и не обрабатывают химикатами, поэтому они максимально полезны. Искать какой-то конкретный витамин в экзотических фруктах нет смысла — это достигается разнообразием рациона», — объясняет эксперт.

Кроме того, перед употреблением нового экзотического фрукта врач советует проверить аллергическую реакцию организма.

«Если человек никогда не пробовал конкретный фрукт, для безопасности лучше начать его употребление с небольшого кусочка и понаблюдать за реакцией организма — только после этого можно употребить большее количество», — говорит специалист по питанию.

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