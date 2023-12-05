Диетолог развеяла популярный миф о завтраке

Диетолог Елена Тихомирова развеяла известный миф о важности раннего завтра. Она считает, что поесть человек может через несколько часов после пробуждения, никакого вреда для организма не будет, пишет «Газета.ru».

«Каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2-3 часа после пробуждения, не будет», — заявила эксперт.

Как утверждает специалист по питанию, если человек, не привыкший завтракать сразу после пробуждения, вдруг решит плотно позавтракать, то в течение дня он будет чувствовать сонливость и вялость.

«Но если человек знает, что он, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — подчеркнула Тихомирова.

Однако диетолог выделила категорию людей, которым пропускать завтрак нельзя. Это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания. Например, при хронических гастритах, язве и т.д.

«Для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — подытожила доктор.