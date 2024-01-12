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Диетолог развеяла популярный миф об ананасе
Питание и еда

Сегодня, 13:25

1 мин.

Диетолог развеяла популярный миф об ананасе

Мария Маковей
Автор
Ананас в разрезе
Фото ASMR/istockphoto.com
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Врач-диетолог Антонина Стародубова заявила порталу «Москва 24», что ананас не обладает жиросжигающим эффектом. В его составе содержится бромелайн. Он улучшает расщепление белков и обладает противовоспалительным действием, но не помогает бороться с лишними килограммами.

«Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, — заблуждение», — объяснила эксперт.

Доктор отметила, что в ананасе также содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, кальций, магний, цинк, йод, органические кислоты и клетчатка, которая положительно влияет на работу ЖКТ.

Однако увлекаться фруктом не стоит. Его чрезмерное потребление может привести к нарушению пищеварения, вздутию, повышенному газообразованию, нарушению стула. Он также провоцирует аллергические реакции, поэтому ананас категорически запрещено давать детям до трех лет. Средняя безопасная порция для взрослого человека — 250-300 г.

Стародубова советует есть свежие или замороженные ананасы, от консервированных фруктов лучше отказаться.

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