Диетолог Соломатина назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что не все продукты можно хранить в холодильнике. «Мы так привыкли все держать в холодильнике. Он стоит, большой, иногда свободный, что порой хочется использовать его вместо шкафчика. И мы уверены, что так лучше сохраним продукты», — поделилась наблюдениями специалист. Но это далеко не всегда так.

По словам Елены Соломатиной, некоторые продукты, особенно длительного хранения, к примеру, крупы, сухари, галеты, вермишель, кофе, не стоит оставлять в холодильнике — там достаточно сыро, из-за чего сухие продукты теряют свою консистенцию. Но главное — в них развиваются процессы гниения. «То же самое с овощами. В холодильнике есть овощной отдел, и рука сама тянется их туда положить. Но базовые овощи, которые есть практически в любом доме — картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, чеснок — там очень быстро теряют вид и начинают плесневеть», — предупредила диетолог. Причина тому — сырость и отсутствие проветривания.

Также эксперт отметила, что не всю зелень можно держать в холодильнике. К примеру, не стоит туда помещать базилик. Не все фрукты, по словам Елены Соломатиной, хорошо переносят хранение в холодильнике. Так, авокадо и бананы лучше разместить в шкафчике или положить в красивую тарелку на столе. Испортятся в холодильнике и приобретут посторонние запахи шоколад, шоколадные печенья и конфеты, а также орехи. Все эти продукты диетолог посоветовала держать в кухонном шкафу.

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