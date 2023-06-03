Диетолог Соломатина назвала продукты, разрушающие здоровье суставов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, какие продукты способны разрушить здоровье суставов. Например, многие пьют молоко, чтобы восполнить кальций, которым оно богато. «В молоке также есть и лактоза — молочный сахар, который при чрезмерном употреблении напитка может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов», — предупредила специалист.

Вред суставам, по словам Елены Соломатиной, могут нанести сладкие продукты и напитки (приводят к активности иммунную систему, которая начинает разрушать собственные ткани), жареная пища (ослабляет суставы), алкоголь (снижает выработку коллагена, из-за него организм вынужден тратить большое количество компонентов, чтобы компенсировать отравляющее воздействие). Также вредны для здоровья суставов продукты с пуринами (наваристые бульоны, грибные и щавелевые супы), избыток соли (из-за которого хрящи подвергаются повреждениям и легко деформируются), кофе и различные кофеиносодержащие напитки (расходуют кальций).

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