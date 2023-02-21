Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что иногда употребление блинов может быть нежелательным и, в лучшем случае, обернется несварением и метеоризмом. По словам специалиста, отказаться от употребления блинов стоит при сахарном диабете, повышенном сахаре и холестерине, ожирении и болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Сколько блинов можно съесть за день и существуют ли полезные блины, читайте в полной версии материала в «СЭ».