Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть блины

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что иногда употребление блинов может быть нежелательным и, в лучшем случае, обернется несварением и метеоризмом. По словам специалиста, отказаться от употребления блинов стоит при сахарном диабете, повышенном сахаре и холестерине, ожирении и болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.
Сколько блинов можно съесть за день и существуют ли полезные блины, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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