Диетолог заявила, что бутерброды помогают бороться с бессонницей
Питание и еда

29 октября, 18:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Бутерброд с индейкой
Фото Freepik

Поздний ужин в ряде случаев может быть полезен — особенно тем, кто сталкивается с трудностями при засыпании и нарушениями сна. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru заявила, что иногда достаточно выбрать правильный вечерний перекус, чтобы провести ночь без бессонницы.

Оптимальным вариантом специалист называет бутерброд с индейкой. В этом мясе много триптофана — аминокислоты, которая способствует расслаблению и помогает организму вырабатывать мелатонин, «гормон сна». По словам врача, если не удается уснуть, бутерброд из цельнозернового хлеба с индейкой может помочь с этой проблемой.

К продуктам, поддерживающим качественный сон, диетолог также отнесла молочные продукты — йогурт, сыр, молоко. Полезны и бананы, финики, миндаль: они богаты магнием и кальцием, которые уменьшают мышечное напряжение. Из напитков вечером стоит выбирать успокаивающие травяные чаи с мятой, мелиссой, ромашкой, а также вишневый сок, способствующий синтезу мелатонина.

Справиться с длительным засыпанием помогает и кунжутное масло, а также молоко с медом, добавила Денисенко. При бессоннице она советует сделать массаж стоп с кунжутным маслом и выпить чашку чая со щепоткой мускатного ореха — это может обеспечить глубокий, спокойный сон.

Бессонница.Бессонница: причины, симптомы, профилактика
