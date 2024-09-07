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Диетолог заявила, что чрезмерное употребление инжира опасно для здоровья
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Диетолог заявила, что чрезмерное употребление инжира опасно для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Свежие дольки инжира
Фото serts/istockphoto.com
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Диетолог Анна Ивашкевич считает, что инжир в умеренном количестве обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом. Однако злоупотребление этим продуктом может нанести вред здоровью, пишет «Живая Кубань».

Так, инжир при чрезмерном употреблении может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Он способен расслаблять пищеварительную систему при запорах, но, когда человек не имеет проблем с кишечником, злоупотребление ягодой провоцирует диарею.

Что касается аллергической реакции на инжир, она проявляется редко, так как в плоде содержится мало эфирных масел. Однако для увеличения срока годности производители часто обрабатывают инжир диоксидом серы или сульфитами, которые могут привести к аллергии и вызвать обострение у больных бронхиальной астмой.

Диетолог подчеркнула, что основной вред инжира заключается в большом содержании сахара.

«В малых объемах фига обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В больших — становится причиной появления лишнего веса, развитию сердечных патологий, ухудшению общего состояния при наличии хронических заболеваний», — подытожила эксперт.

Инжир: польза и&nbsp;вред для организма. Инжир: польза и вред для организма человека
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