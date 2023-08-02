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Сегодня, 06:30

Диетологи дали рекомендации по питанию для гипертоников

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Врач измеряет давление пациенту.
Фото Freepik/freepik
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27 июля в беседе с порталом News.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что снизить давление гипертоникам помогут яблоки, крыжовник, черная смородина, огурцы и свекла в рационе. «Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина. Черная смородина содержит большое количество антиоксидантов, тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов», — пояснила специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что зачастую главной причиной повышенного давления становится чрезмерное употребление соленой, сладкой и жирной животной пищи. «Важно исключить животные жиры — именно из-за «плохого» холестерина и происходит закупорка сосудов и повышается давление. При этом необходимо значительно увечить уровень потребления калия и магния. Калия много в кураге, бананах, черносливе, картофеле, дыне и арбузе, а магния — в крупах, листовой зелени, овощах, орехах», — отметил эксперт.

Также Алексей Кабанов порекомендовал заменить простые углеводы сложными и стараться больше употреблять цельнозернового хлеба, круп, ягод, зелени, овощей и фруктов. «Выдерживайте правильный баланс продуктов: 15-20% белков, 30% жиров и 60% сложных углеводов. Снижают давление также несоленые морепродукты, кисломолочные продукты пониженной жирности, нерафинированные растительные масла и бобовые», — подытожил диетолог.

Ранее, 6 декабря 2022 года, мы рассказывали, как правильно измерять давление.

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Советы и рекомендации
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