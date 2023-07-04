Диетологи назвали напитки, разжижающие кровь

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина 3 июля в беседе с изданием «Москва 24» назвала напитки, разжижающие кровь. Среди них — ореховое молоко, богатое Омега-3 и витамином E, вода с лимоном, которая расщепляет жиры на мелкие фракции, и натуральный мед, содержащий большой объем салицилатов — натурального аспирина, снижающего вязкость крови.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что список напитков, которые помогают снизить вязкость крови, можно дополнить обычной питьевой водой (важно соблюдать питьевой баланс в течение дня), свежевыжатым соком цитрусовых (лимонов, лайма, апельсина) и граната, зеленым чаем и напитками с имбирем.

«Перед изменением рациона обязательно проконсультируйтесь с диетологом или другим врачом, поскольку, например, гранатовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. В некоторых случаях разжижать кровь жизненно необходимо. Однако каждый человек уникален, поэтому важно делать это под наблюдением специалиста медика», — заключила диетолог Деккер.

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