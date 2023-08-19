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Сегодня, 14:20

Диетологи назвали продукт, который опасно есть в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Девушка ест мороженое.
Фото Freepik/pikisuperstar
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17 августа диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с News.ru рассказала, что в жару опасно употреблять мороженое людям, страдающим диабетом и гипертонией. «Организм тяжело переваривает молочную продукцию, например мороженое, которое является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним тоже не стоит. Также стоит отметить, что в жаркую погоду вообще не стоит переедать. Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче», — пояснила специалист.

Ранее, 12 июля, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что в состав мороженого входят молоко, сахар, а также нередко различные добавки. «Слишком сладкий продукт провоцирует жажду и отеки. Обилие сахара — это убийство сосудов, печени и моментальный набор лишнего веса. Пожилым лучше, конечно, вообще отказаться от этого продукта в сильную жару, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключил эксперт.

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Польза и вред
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