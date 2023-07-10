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Сегодня, 15:20

Диетологи назвали продукты, снижающие холестерин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Авокадо, перец, лимон, чили.
Фото Freepik/racool-studio
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Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, что снизить уровень «плохого» холестерина в организме помогут два вида перца: чили и красный болгарский. За цвет обоих отвечает очень сильный антиоксидант — капсантин. Он повышает уровень «хорошего» холестерина и снижает «плохой». Кроме того, красный болгарский перец содержит большое количество витамина C (в два раза больше, чем лимон), что тоже снижает холестерин. Об этом 9 июля сообщили на сайте издания РИА «Новости Спорт».

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что понизить холестерин поможет также авокадо. Это происходит благодаря полезным мононенасыщенным жирам. «Неоднократно подтверждена польза авокадо относительно снижения риска атеросклероза. Поэтому обязательно включайте его в свой рацион не менее трех раз в неделю», — порекомендовал эксперт.

Ранее, 31 марта, мы рассказывали, какой фрукт «убивает» холестерин.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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