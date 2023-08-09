Диетологи объяснили, почему нельзя злоупотреблять арбузами

7 августа диетолог заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова рассказала KP.RU, что не советует худеть на арбузе. «Безусловно, в нем масса полезных витаминов, микроэлементов, но в первую очередь воды и углеводов. Любая монодиета после окончания вызывает обратный эффект, иногда его называют «эффектом йо-йо»: то есть сброшенные килограммы очень быстро возвращаются, причем в виде жировой ткани», — предупредила специалист.

Арбуз богат водой, пищевыми волокнами, витаминами А, группы В, С, Е, фолиевой кислотой, магнием, натрием, калием, кальцием, фосфором, железом, ликопином, ниацином и тиамином. Он обладает желчегонными свойствами, хорошо влияет на печень и почки, полезен при анемии, атеросклерозе, гипертонии, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, артритах, подагре. Пищевые волокна в составе арбуза способны понизить холестерин.

Несмотря на всю пользу арбузов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов отметил, что злоупотреблять им в рационе не стоит. «Арбузы богаты натуральными сахарами и имеют довольно высокий гликемический индекс (65-70 единиц). Поэтому есть их нужно умеренно, а не пол арбуза за раз. Двух-трех долек в день будет вполне достаточно», — резюмировал эксперт.

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