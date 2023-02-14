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Сегодня, 20:30

Диетологи предупредили о продуктах с пустыми калориями, которые приводят к лишнему весу

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Диетологи, персональные тренеры и специалисты по здоровому образу жизни Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос назвали пять типов продуктов с пустыми калориями, которые способствуют набору лишнего веса. Об этом сообщается на портале Ferra.ru.

В первую очередь избегать следует энергетиков, безалкогольных сладких и спортивных напитков. Их приятный вкус обусловлен обилием сахара и ароматизаторов. Сначала они резко повышают уровень сахара в крови, появляется энергия, а затем так же резко его снижают. Лучше выпить воды, чая или сельтерской воды с лимоном или лаймом, порекомендовали эксперты.

Пустые калории, по словам Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос, есть в любой выпечке (тортах, пончиках, печенье и прочем). В ее составе много сахара, соли, очищенных злаков и насыщенных жиров, вредных для сосудов. К тому же специалисты отметили, что выпечка способна вызывать воспалительные процессы, в том числе препятствующие похудению. Последним свойством обладает и картофель фри, поэтому в таком виде его лучше исключить.

В число нежелательных продуктов с пустыми калориями попали обработанное, насыщенное жирами и нитратами мясо (колбаса, бекон, хот-доги), а также алкоголь.


Ранее мы рассказывали о продуктах, которые не только могут испортить фигуру, но и спровоцировать ухудшение настроения.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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