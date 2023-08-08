Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах томатов

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов 8 августа в беседе с порталом «АиФ» рассказал о пользе томатов. Помидоры богаты ликопином, снижающим риск онкологий, каротиноидами и полифенолами, снижающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также витамином С — мощным антиоксидантом, омолаживающим клетки и укрепляющим иммунитет. «Добавляем пользу клетчатки и диетические свойства всех растительных продуктов. И получаем просто идеальный элемент летнего стола», — отметил специалист.

Ранее, 10 февраля, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала СЭ, что помидоры могут быть вредны при индивидуальной непереносимости (аллергии на красный пигмент) и заболеваниях желудочно-кишечного тракта (поскольку содержит кислоты), таких как гастриты, язвы, повышенная кислотность, изофагиты, панкреатиты, а также проблемы с печенью.

Кроме того, помидор содержит оксалаты и может способствовать образованию камней в почках. «Поэтому любые нарушения в работе почек — показания к тому, чтобы остерегаться есть этот овощ», — предупредила Елена Соломатина.