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Сегодня, 14:35

Диетологи рассказали о последствиях несбалансированных диет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Девушка капает капли в глаза.
Фото Freepik/artursafronovvvv
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Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала, что диеты могут привести к нарушению зрения. Причина в том, что нередко при урезании рациона начинается нехватка витамина С, что повышает риск катаракты, а также анемия — нехватка железа, витамина B12, из-за чего клетки организма не получают достаточно кислорода и не могут нормально функционировать. «Сначала это часто приводит к сухости глаза, что повышает риск воспалительных заболеваний и ретинопатии», — пояснила специалист. Об этом 18 августа рассказали на портале «Лента.Ру».

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов высказал свое мнение относительно жестких диет. «Жесткие диеты — уверенный шаг к расстройствам пищевого поведения. Для начала нужно разобраться со своим рационом, что в нем не так, каких компонентов здорового питания, здоровой диеты вам не хватает. И лишь потом, после первых потерянных килограммов, можно ужесточать режим, вводя более строгие диеты. В противном случае это приведет к срывам, ухудшению физического здоровья и психоэмоционального состояния», — заключил эксперт.

Ранее, 28 февраля 2022 года, мы рассказывали, какие бывают диеты и чем опасны.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Диеты
Польза и вред
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