Диетологи рассказали, почему не стоит пить газировку

16 августа врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова в беседе с порталом «Лайф.ру» рассказала о вреде газированных напитков. Как она пояснила, сладкая газировка содержит регулятор кислотности и сахар, что делает ее очень вредной для организма. К примеру, регулятор кислотности деминерализирует костные ткани, приводя к остеопорозу даже у детей и молодежи. Пузырьки газа наносят микроудары желудку, а огромный объем сахара наносит вред поджелудочной железе и может привести к нарушению углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов подтвердил СЭ чрезмерный вред газированных напитков. «Однозначно вред добавленного сахара и чрезмерного его употребления неоспорим. В одной баночке сладкого напитка содержится от 30 г добавленного сахара, это около восьми чайных ложек. В то время, как суточная норма — шесть», — подчеркнул эксперт.

Алексей Кабанов предупредил, что регулярное употребление сладких газированных напитков может стать причиной диабета второго типа, болезней сердца и почек, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени и кариеса.

Ранее, 16 апреля, мы рассказывали, почему не стоит заменять сахар полезными аналогами.