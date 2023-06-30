Доктор Мясников назвал отличия пользы подсолнечного и оливкового масла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что все растительные масла примерно одинаково полезны. И дорогое оливковое масло ни чем не лучше подсолнечного, в котором рекордное количество природного антиоксиданта витамина Е.

Доктор Мясников даже вспомнил слова своей мамы о том, что это маркетинговый ход, и подсолнечное масло ничуть не хуже — разница в микрограммах. «Если бы у нас росли оливки, а у них семечки, мы бы гонялись за растительным маслом», — подытожил ведущий.

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