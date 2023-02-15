Доктор назвал продукты, которые помогут восстановиться после болезни

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о том, что после болезни организм истощен психологически и физически, подвержен обезвоживанию и гиповитаминозу. «Человек в этот период продолжает ощущать слабость, недомогание, упадок сил. Соблюдение правильной диеты поможет восстановить силы», — пояснил медик. Об этом сообщает издание «Кубанские Новости».

Снизить воспаление, вывести слизь и уменьшить густоту крови поможет сухой или свежий имбирь. Но принимать его при температуре не стоит. Чеснок тоже разжижает кровь, поэтому его нельзя употреблять наряду с антикоагулянтами. Подобными свойствами обладает и куркума, также она снимает воспаление и оказывает антибактериальное действие. Повысить иммунитет и ускорить победу над вирусом помогут зеленый чай и гранатовый сок.

Михаил Кутушов отметил, что в период заболевания и восстановления после болезни термическая обработка продуктов обязательна. Жарить не стоит — лучше тушить, варить, запекать в духовке или готовить в пароварке. Также врач посоветовал исключить из рациона не только жареное, но и копченое, глютен, сахар, сладкие продукты и напитки, рафинированные масла, продукты с химическими добавками, синтетический уксус, пасленовые, сырые фрукты и овощи, красное мясо, орехи, яйца и кофе.

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