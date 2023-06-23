Доктор Павлова назвала самые полезные летние напитки

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала о самых полезных летних напитках. Все их можно самостоятельно приготовить дома. «Когда меня спрашивают, что лучше пить летом — морсы, соки, больше травяного или зеленого чая, я немного теряюсь. Потому что я всегда пью много воды. Иногда воду с лимоном. Мне этого достаточно. Вода всегда на первом месте. Это же я рекомендую и своим пациентам», — заявила специалист.

Если составлять условный рейтинг напитков, которые летом могут быть полезны, Зухра Павлова порекомендовала обратить внимание на травяные чаи без сахара и меда (можно с лимоном или долькой имбиря), отвар шиповника без сахара, заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы, хотя лучше есть их в натуральном виде), домашний морс без сахара (варить ягоды не более 5 минут, потом можно растолочь толкушкой), компот из сухофруктов без сахара (хорошо пить в жару, через 20-30 минут после обеда). «Все эти напитки содержат много полезных веществ, поэтому их можно рекомендовать раз в день не больше стакана. Но вода все же должна быть в приоритете», — подытожила врач.

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