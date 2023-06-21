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Сегодня, 17:45

Доктор Павлова назвала самые полезные завтраки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Завтрак.
Фото Freepik/freepik
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Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала о самых полезных завтраках, которые разбудят и дадут энергию. «Я, как и многие другие врачи, уверена, что завтрак — важнейший прием пищи в течение дня. Поэтому он должен включать в себя все основные компоненты питания, но при этом не быть излишне плотным. Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи. Но на них одних тоже далеко не уедешь — важна сбалансированность», — пояснила специалист.

В топ-лучших завтраков Зухра Павлова внесла яичницу с кусочком цельнозернового хлеба, омлет с овощами (лучше приготовленный в мультиварке или сотейнике без масла), кашу с товарным яйцом или сыром, сырники с сезонными ягодами, салат из вареных яиц с любыми овощами и одной чайной ложкой растительного масла с кусочком цельнозернового хлеба, бутерброд на цельнозерновом хлебе с молодым нежирным сыром (например, моцарелла) с ломтиком помидора, огурца или перца, запеченное (отварное) мясо птицы или говядина с тем же тостом и овощами. «Часто можно услышать, что мясо с утра — это странно. При этом бутерброд с колбасой никого не смущаете, а с мясом — да. Это просто вопрос привычки», — резюмировала эндокринолог.

Ранее мы поделились 5 рецептами быстрых завтраков для тех, кто постоянно опаздывает.

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