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Сегодня, 13:35

Доктор Павлова предупредила, что пиво способно нарушить обмен веществ

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Два бокала с пивом.
Фото Freepik/rawpixel-com
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Пиво относится к алкогольным напиткам, а значит, способно повышать артериальное давление, увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и мочевой пузырь, а также нарушать терморегуляцию. Последнее довольно опасно в жару, как и то, что алкоголь способен не только задерживать жидкость, но и действовать, как мощный диуретик, усиливая выведение жидкости из организма. В жару это может привести к обезвоживанию. Об этом 5 июля сообщили на портале «Челябинск онлайн».

Кроме того, врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о калорийности пива и его свойстве пробуждать аппетит. «Алкоголь очень стимулирует аппетит. Если бы человек не выпил бокал-два вина, он съел бы меньше. Алкоголь токсичен сам по себе плюс уменьшает детоксикационные возможности нашей печени. Он очень плохо влияет на микробиом кишечника, стимулирует активность различных ферментов в организме или, наоборот, подавляет ряд ферментов. Одним словом, вносит сумятицу в обмен веществ», — пояснила специалист. Как отметили в издании, это одна из причин, по которой у мужчин может неожиданно начать расти грудь, а у женщин — усы.

Эксперт СЭ, кандидат медицинских наук, пластический хирург и член Российского общества онкологов-маммологов Илья Алмазов рассказал, что грудь у мужчин начинает расти в связи с дисбалансом гормонов эстрогена и тестостерона.

«Это явление называется гинекомастия. Основными симптомами, помимо видимого увеличения молочных желез, будут боль и дискомфорт, в частности за соском при прикосновении или активных движениях», — пояснил специалист. При этом может возникнуть, как истинная гинекомастия, то есть из-за обилия эстрогена в сравнении с тестостероном, так и ложная, которая возникает при избытке подкожно-жировой клетчатки и не связана с ростом молочной железы.

Почему у женщин растут усы, мы рассказывали ранее, 24 февраля.

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