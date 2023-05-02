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Сегодня, 16:35

Доктор рассказал, насколько опасны продукты с заменителями молочного жира

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Молочные продукты.
Фото Freepik/freepik
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Научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им.М.В.Ломоносова Олег Медведев рассказал «СЭ», насколько опасны заменители молочного жира в продуктах. К ним относятся смеси различных растительных масел — жидких (таких как подсолнечное и рапсовое) и твердых, тропических (к примеру, пальмовое, пальмоядровое и кокосовое). «Их используют для замены жировой составляющей в мороженом, сметане, твороге и бутербродных спредах (это такая альтернатива сливочному маслу)», — пояснил эксперт.

По словам Олега Медведева, главная питательная ценность молока — входящий в его состав белок. Он обладает уникальными свойствами и содержит незаменимые аминокислоты. «Незаменимые аминокислоты организм не способен синтезировать самостоятельно, он получает их из внешних источников. Молочный белок содержит все девять незаменимых аминокислот. Он необходим для роста и развития, участвует в создании антител и гормонов, выступает катализатором химических реакций», — рассказал доктор.

Однако в молочных жирах преобладают насыщенные жиры, холестерин, которого нет в растительных маслах. Их доля в молочных продуктах полной жирности в летний сезон может достигать 8% от масложировой составляющей, при рекомендуемой в 10%. «Заменяя молочный жир на растительный, мы получаем более сбалансированный жировой состав, при полном сохранении ценнейшего молочного белка. Растительные жиры не только повышают полезность молочных продуктов, но и значительно удешевляет их производство. По подсчетам наших экспертов, использование таких продуктов позволит сберечь в семейном бюджете около 5 тысяч рублей на человека в год», — подытожил Олег Медведев.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.

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Польза и вред
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