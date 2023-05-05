Доктор рассказала, как приучить себя пить достаточно воды

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, как приучить себя пить достаточно воды. Это поможет избежать проблем со здоровьем, в частности снизить риск образования тромбозов и камней в почках, а также улучшить самочувствие и состояние кожи. «Очень многие знают, что нужно пить много воды (из расчета 30 мл на кг веса). Знают, но никак не могут начать. Поделюсь с вами простыми лайфхаками, которые помогут это сделать», — заявила специалист.

Утро Зухра Павлова посоветовала обязательно начинать со стакана теплой воды (37-45°С). «Сама я выпиваю 400-600 мл, но вас к этому не призываю. Пить нужно маленькими глотками, медленно, не залпом. Завтрак тоже можно запить половиной стакана воды», — пояснила врач.

На рабочем столе эндокринолог порекомендовала всегда иметь бутылку с водой и делать периодически глоток. «В норме за день у вас должно быть выпито как минимум три пол-литровых бутылки воды или одна на полтора литра. И пусть всегда бутылка воды будет у вас в сумке», — подчеркнула эксперт.

Если не хотите пить воду постоянно глотками — заведите будильник или поставьте в телефон напоминание, чтобы раз в час выпивать полстакана или стакан теплой негазированной воды. Специалист порекомендовала внушить себе, что вода — это лекарство. «Вода — это главное, жизненно необходимое лекарство для каждой клетки нашего тела. Значит, нужно пить воду по часам или по порциям, как вам будет удобно», — предупредила эндокринолог.

Также доктор Павлова посоветовала выпивать стакан воды после каждой чашки кофе или чая. «Сама я редко пью чай и еще реже кофе, воды мне вполне хватает, чтобы сохранить бодрость. Но знаю, что многим тяжело отвыкнуть от чашки допинга. А кофе выводит воду, значит, нужно ее восполнять. Чай в меньше степени, но тоже мочегонный», — резюмировала специалист.

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