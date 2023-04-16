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Сегодня, 12:35

Эксперт назвал главные правила пасхального застолья

Ольга Стрельникова
Пасхальный обед в большой семье.
Фото Freepik/freepik
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На сайте журнала «Вокруг света» привели рекомендации министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова, которые помогут предупредить панкреатит и отравления. По словам эксперта, в первую очередь, нужно быть аккуратнее при употреблении яиц, особенно которые приготовили не сами, поскольку это скоропортящийся продукт. Следующая рекомендация касается творога — его лучше держать в холодильнике, ведь срок годности этого продукта тоже ограничен. При несоблюдении правил хранения яиц, творога или уже готовой пасхи, могут развиться кишечные инфекции и отравления.

Также Михаил Охлопков посоветовал не начинать воскресенье с обильного потребления мяса, вареных яиц и куличей, и не в коем случае не запивать еду кагором или более крепкими напитками. «Поджелудочная железа при таком обеде будет испытывать гигантское напряжение. В итоге нормальная работа этого органа может нарушиться, в протоках образуются отеки и сформируется острое воспаление — панкреатит», — предупредил специалист. При панкреатите появляется сильная боль в животе, рвота и недомогание. Особенно следует быть осторожными тем, у кого уже есть хронический панкреатит.

Не стоит и наедаться до отвала, лучше проявить умеренность в питании, чтобы не приводить к раздражению пищеварительную систему. «Во время пасхального застолья постарайтесь пить больше жидкости, но не спиртного, а компотов, киселей, соков, морсов и чистой воды», — подытожил Михаил Охлопков.

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Советы и рекомендации
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