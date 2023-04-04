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Сегодня, 18:10

Эксперт назвала продукты, нормализующие сахар в крови

Ольга Стрельникова
Определяет уровень сахара по крови из пальца.
Фото Freepik/freepik
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Старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Елена Поротикова специально для «СЭ» рассказала о продуктах, которые помогут привести в норму показатели сахара. Среди них листовая зелень, ягоды, орехи, рыба и цельнозерновые злаки.

Как отметила Елена Поротикова, листовая зелень, такая как шпинат, кейл и салаты, изобилует клетчаткой, которая помогает медленнее всасываться сахару в кровь. Положительное влияние ягод связано с низким гликемическим индексом (они не вызывают резкого скачка глюкозы) и содержанием большого количества антиоксидантов, благодаря чему уменьшаются окислительный стресс и воспаления, которые провоцирует сахар. Орехи помогают с помощью полезных жиров, белка и клетчатки в составе. «Кроме того, это удобный вариант перекуса, который можно взять с собой в дорогу», — подчеркнула специалист.

По словам Елены Поротиковой, снизить уровень сахара в крови помогает также жирная рыба, например лосось, скумбрия и сардины. Она богата омеги-3 жирными кислотами, уменьшающими воспаление и улучшающими чувствительность к инсулину. Также нормализует сахар употребление цельнозерновых злаков, таких как коричневый рис, киноа и ячмень. Они содержат много клетчатки и имеют более низкий гликемический индекс, чем рафинированные зерна. Цельнозерновые злаки помогают не только регулировать уровень сахара, но и обеспечивают устойчивую энергию в течение дня. «Включив эти продукты в свой рацион, вы сможете контролировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние здоровья», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, что будет, если целый год не есть сахар.

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