Эксперт назвала три случая, когда стоит ограничить употребление яичных желтков

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Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», в каких случаях стоит ограничить употребление яичных желтков и других продуктов с высоким содержанием холестерина. «Людям, у которых нарушен жировой обмен, присутствует высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы или слишком калорийный рацион, лучше съедать одно яйцо раз в два-три дня», — пояснила специалист.
В других случаях яичный желток будет полезен. Он содержит витамины A и D, холин, каротиноиды, олеиновую кислоту, положительно влияет на жировой обмен и здоровье печени, обладает антиоксидантными функциями.
Что лучше — целое яйцо или определенная его часть, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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