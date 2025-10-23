Эксперт объяснил, что делать при обнаружении просроченного продукта в магазине

Просроченные продукты в магазине следует зафиксировать на снимке так, чтобы на фото были видны этикетка с датой, ценник и признаки конкретного магазина. Об этом заявил управляющий партнер агентства по коммуникациям Илья Березнюк в разговоре с RT.

Эксперт пояснил, что после нужно уведомить персонал магазина о находке и попросить убрать товар с полок.

«Если администрация игнорирует обращение, потребитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, приложив фото и видео нарушения», — отметил собеседник издания.

Березнюк отметил, что жаловаться можно даже в том случае, если товар не был куплен потребителем.

По его словам, после проверки ведомством торговой точке может грозить штраф. Для индивидуального предпринимателя его размер составит до 40 тысяч рублей. Если владелец магазина — юридическое лицо, штраф может достигать 500 тысяч рублей.

На компенсацию покупатель может рассчитывать лишь в случае покупки товара и наступления после его употребления негативных последствий для здоровья, подчеркнул специалист.