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Сегодня, 12:55

Эксперт объяснила, чем хороши микроводоросли российского производства

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Водоросли.
Фото Freepik/freepik
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Специалисты Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), подведомственного Минобрнауки России, создали и уже запустили опытное производство микроводорослей, применяемых в лекарственных препаратах и продуктах питания.

«В частности, наш институт уже получил патенты и представил экспериментальные образцы сыра с фикоцианином, желе с водорослями, растительного масла с повышенной биологической ценностью. Эти продукты из гидробионтов содержат полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, витамины и обладают радиопротекторной, противоопухолевой и детоксикационной активностью, иммуномодулирующими, регенерирующими, кроветворными, антиоксидантными, детоксикационными, радио- и УФ-протекторными свойствами», — пояснил специалист. Об этом 10 июля сообщили на сайте издания «АиФ».

Врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова рассказала о СЭ, что остановить свой выбор действительно лучше на продукции с водорослями, выращенными в закрытых условиях, где присутствует контроль производства.

«Особенно внимательно стоит относиться к выбору производителя спирулины. Водоросли способны поглощать биохимические вещества из окружающей среды. С одной стороны, так спирулина играет большую роль при очистке загрязненных вод, с другой — это повышенный риск загрязнения продукта нежелательными или опасными соединениями», — пояснила эксперт.

По словам Татьяны Семеновой, исследования некоторых образцов из Китая показывали высокое содержание тяжелых металлов и нежелательных биологических соединений. «Все это может иметь серьезные последствия для здоровья пациента, особенно при терапевтическом применении», — заключила нутрициолог.

Ранее, 2 августа, мы рассказывали о незаменимых свойствах спирулины.

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Польза и вред
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