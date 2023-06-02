Эксперт объяснила, как избавить баклажаны от горечи

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Врач-терапевт, нутрициолог Ольга Гончаренко рассказала «СЭ», как правильно подготовить баклажаны, перед тем как их запекать, жарить, варить. «Баклажаны — уникальный продукт. Они легко сочетаются с томатами, чесноком, кинзой, грецкими орехами. Блюда из баклажанов входят в состав многих национальных кухонь, в том числе румынской и грузинской», — заявила специалист.
Чтобы сделать баклажаны более мягкими и убрать горький привкус, их нужно посолить, особенно перед тем как пожарить на сковороде. «Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, обязательно вымочите их в воде или ошпарьте кипятком: это выведет из мякоти соланин», — также порекомендовала Ольга Гончаренко.
Что можно приготовить из баклажана, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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