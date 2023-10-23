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Сегодня, 16:00

Эксперт объяснила, почему пшеничные отруби не так полезны, как нам говорят

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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У пшеничных отрубей долгая история. Раньше ими кормили скот, теперь продукт есть в рационе почти каждого приверженца здорового питания. В беседе с «СЭ» нутрициолог Валентина Торшина рассказала, чем полезны пшеничные отруби, а кому лучше отказаться от их употребления.

Специалист объяснила, что в пшеничных отрубях содержатся витамины группы В, железо, кальций и магний. Но рассматривать их в качестве источника полезных веществ не стоит, так как нерастворимая клетчатка затрудняет их усвоение.

Отруби из пшеницы улучшают работу и микрофлору кишечника, препятствуют образованию дисбактериоза. Кроме того, они помогают контролировать уровень сахара в крови, укрепляют кости и ногти и очень полезны при похудении. Однако и у этого продукта есть ряд противопоказаний.

По словам нутрициолога, людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от пшеничных отрубей. С осторожностью их нужно добавлять в рацион беременным и кормящим женщинам. Тем, у кого в меню много овощей и фруктов, лучше быть осторожными с пшеничными отрубями, так как превышение допустимой нормы клетчатки может спровоцировать воспаление кишечника.

«Здоровому человеку достаточно около 30 г пищевых волокон в сутки — такое количество содержится в 70 г отрубей. Однако нужны разные виды клетчатки. Поэтому пшеничные отруби будут полезны лишь в небольшом количестве — и лучше в составе блюд, мучных изделий», — объяснила Валентина Торшина.

Ранее мы рассказали, что назван продукт, который выводит холестерин из организма.

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