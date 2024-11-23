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Эксперт по питанию назвал продукты, которые быстро портятся в холодильнике
Питание и еда

Сегодня, 16:15

1 мин.

Эксперт по питанию назвал продукты, которые быстро портятся в холодильнике

Мария Задорожная
Автор
Открытый холодильник
Фото AndreyPopov, iStock
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Профессор кафедры медицинских наук Открытого университета Каталонии, эксперт по питанию Ампаро Гамеро рекомендует не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как низкие температуры могут негативно сказываться на их вкусовых качествах. Об этом пишет издание Gloucestershire Live.

По мнению Гамеро, помещать в холодильник не стоит чеснок. В условиях холода он быстро прорастает. Чтобы продлить срок хранения, эксперт советует очищенные зубчики чеснока замочить в оливковом масле и хранить в плотно закрытой стеклянной емкости. Также можно заморозить чеснок, как целиком, так и в нарезанном виде.

Хлеб также не следует хранить в холодильнике, так как это приводит к потере его вкуса и текстуры. Шоколад, по его словам, тоже не рекомендуется хранить в холоде, так как резкие перепады температуры могут ухудшить его текстуру. Еще Гамеро не советует хранить в холодильнике недозревшие бананы, так как в результате этого они могут стать жесткими и лишиться вкуса. Кроме того, не рекомендуется помещать в холодильник и кофе, он может впитать влагу и потерять свой аромат и вкус.

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