Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 08:40

Эксперт по питанию объяснила, как сделать полезный маринад для шашлыка

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алена Денисова
Нутрициолог
Курица в маринаде и специи.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Telegram Дзен

Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова рассказала «СЭ», как сделать полезный маринад для шашлыка. «Многие люди мало значения придают маринаду, но именно он способен сильно увеличить жирность шашлыка. Чтобы мясо получилось вкусным, но менее калорийным, можно заменить привычные рецепты на более здоровые», — пояснила эксперт.

Для свинины Алена Денисова порекомендовала сделать маринад из большой луковицы, нарезанной кольцами, и сушеных специй (орегано, розмарин, чабрец). «Соль, перец добавить по вкусу и все перемешать. Шашлык в маринаде настаивать от 2 до 24 часов», — подчеркнула нутрициолог. Для говядины подойдет сочетание соевого соуса, специй и кинзы. «Мясо нужно промыть, нарезать на куски, залить маринадом и оставить на два часа», — посоветовала эксперт. Для курицы она предложила смешать йогурт, чеснок, лимонный сок, любимые специи и замариновать кусочки примерно на час.

Вкусный маринад для рыбы, по словам Алены Денисовой, получится из лимонного сока, оливкового масла, специй и белого сухого вина. Выдерживать рыбное филе в маринаде нужно около двух часов. Морепродукты отлично дополнит чеснок, розмарин, сок половины лимона, оливковое масло и соль. «Все ингредиенты соединить, добавить к ним очищенные креветки. Оставить их в маринаде на 10-15 минут. Такой шашлык не только обеспечит вас белком и не принесет вреда фигуре, но и подарит много новых вкусовых ощущений!», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о полезных соусах, которые сделают любое блюдо лучше.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Рецепты
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог опроверг миф о том, что питаться полезно — дорого