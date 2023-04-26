Эксперт по питанию объяснила, как сделать полезный маринад для шашлыка

Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова рассказала «СЭ», как сделать полезный маринад для шашлыка. «Многие люди мало значения придают маринаду, но именно он способен сильно увеличить жирность шашлыка. Чтобы мясо получилось вкусным, но менее калорийным, можно заменить привычные рецепты на более здоровые», — пояснила эксперт.

Для свинины Алена Денисова порекомендовала сделать маринад из большой луковицы, нарезанной кольцами, и сушеных специй (орегано, розмарин, чабрец). «Соль, перец добавить по вкусу и все перемешать. Шашлык в маринаде настаивать от 2 до 24 часов», — подчеркнула нутрициолог. Для говядины подойдет сочетание соевого соуса, специй и кинзы. «Мясо нужно промыть, нарезать на куски, залить маринадом и оставить на два часа», — посоветовала эксперт. Для курицы она предложила смешать йогурт, чеснок, лимонный сок, любимые специи и замариновать кусочки примерно на час.

Вкусный маринад для рыбы, по словам Алены Денисовой, получится из лимонного сока, оливкового масла, специй и белого сухого вина. Выдерживать рыбное филе в маринаде нужно около двух часов. Морепродукты отлично дополнит чеснок, розмарин, сок половины лимона, оливковое масло и соль. «Все ингредиенты соединить, добавить к ним очищенные креветки. Оставить их в маринаде на 10-15 минут. Такой шашлык не только обеспечит вас белком и не принесет вреда фигуре, но и подарит много новых вкусовых ощущений!», — подытожила нутрициолог.

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