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18 октября, 20:45

Эксперт поделилась правилами питания для женщин в менопаузу

Мария Маковей
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О том, как питаться женщине в переходный период порталу «Здоровое питание.РФ» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По словам специалиста, в менопаузу следует ограничить употребление соли и кофеина, который содержится в кофе, чае и энергетических напитках. Отказаться нужно от алкоголя и курения, исключить острую пищу, она усиливает симптомы приливов при климаксе.

«С возрастом, особенно в период перименопаузы и менопаузы, женщине все сложнее поддерживать свой вес. Но контролировать его важно, так как лишние килограммы повышают риск болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых нарушений», — подчеркивает ведущий эксперт.

Кроме того, убрать из рациона необходимо и сахаросодержащие продукты, легкоусвояемые углеводы и блюда с рафинированными жирами. В ежедневном меню должно быть не менее 400 г в свежих овощей и фруктов, они богаты витаминами, полезными микроэлементами и клетчаткой.

«Важно включать в рацион растительные белки, такие как фасоль, горох, чечевица и другие. Есть не только мясо, но и рыбу, молочные продукты, в которых много кальция, необходимого для профилактики остеопороза», — советует Марина Савкина.

Эксперт рассказала «СЭ», как понять, что наступила менопауза.

Советы и рекомендации
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