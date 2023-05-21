Эксперт поделилась рецептом десерта, безопасного для фигуры

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Кулинарный редактор портала Food.ru Марина Лимонова поделилась рецептом полезного десерта, который абсолютно безопасен для фигуры и прост в приготовлении. Это клубничный чиа-пудинг. «Семена чиа позволяют приготовить необычный и вкусный десерт практически без усилий: они имеют свойство набухать и сгущать жидкие продукты», — пояснила эксперт.
Чтобы приготовить такой пудинг, достаточно залить семена чиа молоком и оставить на ночь. «Утром останется только дополнить протеиновый пудинг ягодами или кусочками фруктов», — резюмировала Марина Лимонова.
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