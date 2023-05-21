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Сегодня, 11:45

Эксперт поделилась рецептом десерта, безопасного для фигуры

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Пудинг с чиа и клубникой.
Фото Freepik/freepik
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Кулинарный редактор портала Food.ru Марина Лимонова поделилась рецептом полезного десерта, который абсолютно безопасен для фигуры и прост в приготовлении. Это клубничный чиа-пудинг. «Семена чиа позволяют приготовить необычный и вкусный десерт практически без усилий: они имеют свойство набухать и сгущать жидкие продукты», — пояснила эксперт.

Чтобы приготовить такой пудинг, достаточно залить семена чиа молоком и оставить на ночь. «Утром останется только дополнить протеиновый пудинг ягодами или кусочками фруктов», — резюмировала Марина Лимонова.

Ранее мы рассказывали, как приготовить полезный и вкусный завтрак.

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Рецепты
Советы и рекомендации
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