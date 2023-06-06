Эксперт предупредила о продуктах, вызывающих депрессию

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер назвала «СЭ» продукты, которые способны спровоцировать депрессию. «С риском депрессии или упаднического настроения связаны такие продукты, как майонез, фастфуд, сладости и кофеин», — заявила эксперт.

По словам Ольги Деккер, частое употребление фастфуда, богатого жирами, сахаром и солью, может негативно влиять на самочувствие и настроение. То же касается и сладостей, которые приводят к скачкам сахара в крови и изменению настроения. Слишком большое количество кофеина в рационе (кофе, чай и другие напитки) способствует тревожности.

«Однако нужно помнить, что умеренное употребление вышеперечисленных продуктов не обязательно приводит к депрессии. Все индивидуально и зависит от многих факторов, таких как состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, настроение и эмоциональное состояние человека», — резюмировала диетолог.

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