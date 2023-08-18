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Сегодня, 16:00

Эксперт предупредила об опасном свойстве инжира в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Инжир.
Фото Freepik/freepik
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14 августа на портале ИА ChitaMedia рассказали, чем может быть вреден инжир. Несмотря на состав, богатый антиоксидантами, витаминами А, В6, С, Е и К, калием, магнием, железом и медью, этот фрукт не стоит употреблять при диабете и аллергических реакциях вроде крапивницы. Кроме того, некоторые люди могут испытывать желудочные боли при употреблении сырого инжира из-за содержания природных веществ, раздражающих желудок.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что инжир имеет еще одно негативное свойство — усиливать воздействие солнца на кожу. Поэтому не стоит его есть перед загаром и, если планируете провести какое-то время под палящими лучами. «Вещества, содержащиеся в инжире словно лишают кожу функций защиты от агрессивного солнечного излучения. Вредные УФ-лучи под их воздействием проникают глубже в ткани, кожа избыточно нагревается, возможны ожоги», — заключила эксперт.

Ранее, 22 марта 2021 года, мы рассказывали, может ли инжир повысить тестостерон

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
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