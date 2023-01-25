Эксперт назвала главные правила, которые помогут есть все и не набирать лишних килограммов

Эксперт в психологии пищевого поведения, член Ассоциации Профессионалов Фитнеса, член международной ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Анна Серикова, рассказала, что сохранять прекрасную фигуру, избегая диет, ограничений и срывов, вполне возможно. Для этого она предлагает воспользоваться четырьмя базовыми правилами питания. «Каждое правило имеет разные степени практики. Вы можете начинать с самого легкого для вас варианта и двигаться по мере усложнения», — заявила эксперт.

Первая рекомендация Анны Сериковой заключается в том, что необходимо научиться отличать физиологический голод от эмоционального. «Физиологический голод ощущается в животе — это, как правило, урчание и чувство пустоты. При эмоциональном же голоде, человеку может казаться, что он хочет есть, но, на самом деле, его организм нуждается в эмоциях или в расслаблении, а не в еде. Когда вы научитесь распознавать истинные потребности организма и закрывать их по назначению, проблем с лишним весом не будет», — пояснила специалист. Поэтому, подходя к холодильнику, убедитесь, что вы действительно голодны.

Второе правило заключается в соблюдении баланса в рационе. При этом важно уделять внимание качественным белкам и жирам (рыба, субпродукты, белое мясо, бобовые, орехи, оливковое масло, чечевица и прочее). «Попробуйте универсальную основу для завтрака: яичницу, пару долек авокадо, зелень, и к этой основе добавьте все, что нравится, любую пищевую хотелку (булочку, конфетку, сосиску, оливье, круассан — список ваших слабостей продолжите сами). Таким образом вы получите качественные ингредиенты из основы, которые насытят организм необходимыми нутриентами, и удовольствие от съеденных любимых продуктов», — посоветовала эксперт.

Третье правило, по словам Анны Сериковой, поможет улучшить метаболизм. Для этого важно соблюдать «чистые» промежутки между едой. «Сейчас проблемы с лишними килограммами возникают именно из-за привычки постоянно перекусывать, причем многие люди делают это неосознанно. Вернитесь к правилу номер 1, чтобы безболезненно минимизировать ненужные перекусы. Спросите себя, действительно ли вы хотите есть или это неосознанная привычка перекусывать не по голоду», — предупредила специалист.

И последнее, четвертое правило — не наедайтесь на ночь. «В этом вам снова поможет первое правило. Ведь вечером напряжение и усталость возрастают, и вместо того, что устроить себе качественный отдых или домашний досуг человек идет к холодильнику в поисках удовольствия. Отсюда и лишние килограммы», — резюмировала Анна Серикова.