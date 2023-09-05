Эксперт рассказала, как правильно хранить растительное масло

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ» о пользе растительного масла, а также дала советы по его хранению. По словам специалиста, растительное масло богато витаминами А и Е, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают клетки от повреждений. Это помогает снизить риск развития хронических заболеваний.

Также нутрициолог отметила, что до вскрытия растительные масла необходимо хранить в темном месте при температуре от +20 до +24 °C, но не более. Минимально допустимая температура составляет +5 °C, а оптимальный режим — +14 °C.

«После вскрытия большинство растительных масел нужно употребить в течение трех месяцев. Идеальная посуда для хранения — из темного стекла с плотной крышкой с дозатором или распылителем», — сказала Квашнина «СЭ».

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