Эксперт рассказала, как правильно хранить сыр

Врач, нутрициолог Екатерина Лаврова рассказала «СЭ», как правильно хранить сыр. По словам специалиста, оптимальной температурой для хранения сыров считается +6...+8°C, а влажность должна быть около 90%.

«Твердый и полутвердый сыр лучше хранить в крафтовой бумаге или в контейнере с крышкой на средней полке холодильника, не приближая его к задней стенке», — объяснила Лаврова.

Также врач отметила, что о качестве сыра будет говорить то, как он «ведет» себя, будучи оставленным на столе. Хороший сыр, как правило, быстро засыхает, а плохой — покроется слоем жира.

Ранее эксперты назвали сыры, которые можно есть даже при повышенном холестерине.