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Сегодня, 13:35

Эксперт рассказала, кому противопоказана душица

Мария Маковей
Автор
Душица.
Фото https://ru.freepik.com/free-photo/dried-flowers-of-oregano-in-a-glass-bottle-on-a-wooden-table_9764570.htm
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Душица — это лекарственное растение из семейства яснотковых. Она официально признана медициной и включена в Государственную фармокопею РФ. Ее используют как мощное антибактериальное и противовирусное средство. Однако душица не так полезна как кажется. Об этом в беседе с «СЭ» рассказала нутрициолог, травник Анастасия Костомаха.

Людям с низкой свертываемостью крови нужно с осторожностью принимать душицу, считает эксперт. Растение сгущает кровь.

Кроме того, трава снижает уровень сахара в крови, поэтому при приеме душицы диабетикам следует более внимательно следить за глюкозой.

«Раньше деревенские травники использовали душицу наряду с пижмой как абортирующее средство, поэтому эти два растения в любом виде и форме запрещены беременным женщинам«, — добавила специалист.

Какие растения помогут в борьбе с атеросклерозом и гипертонией? Рассказала фитотерапевт.

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