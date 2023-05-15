Эксперт рассказала, можно ли есть майонез без вреда для здоровья

Эксперт по сертификации и стандартизации ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», что майонез может быть не только вреден. «Майонез может содержать полезные микроэлементы и витамины, которые попадают в соус из яиц и растительного масла. Например, майонез «Провансаль» содержит витамины В2, В6, РР и фолиевую кислоту В9, а майонез «Оливковый» — витамины А, В1, В12 и Н», — заявила специалист.

Чтобы майонез был полезным для здоровья, Екатерина Курбатова порекомендовала выбирать соус, приготовленный из натуральных компонентов. Также можно его сделать в домашних условиях, это позволит контролировать качество продуктов и вкус. Такой соус будет полезнее, чем приготовленный на промышленных предприятиях. «В целом умеренное употребление майонеза не должно вызывать серьезных проблем со здоровьем. При покупке обращайте внимание на срок годности и наличие разрешительных документов, чтобы убедиться, что продукт прошел испытания и безопасен», — резюмировала эксперт.

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