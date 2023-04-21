Эксперт рассказала, на что обращать внимание при выборе яиц в магазине

Провизор и специалист по здоровому образу жизни Галина Хусаинова рассказала «СЭ», на что следует обращать внимание при выборе яиц в магазине. «Яйца — ценнейший диетический продукт. Правильно выбранное яйцо не просто обеспечит организм массой полезных веществ и нутриентов, но и не нанесет вреда здоровью», — пояснила специалист.

Выбирая яйца, стоит быть внимательными к маркировке с указанием категории яйца и датой его отбора: диетическим, то есть ценным по питательным веществам, считается яйцо сроком 7-10 дней, после оно становится столовым. «Чем дольше хранится яйцо, тем больше падает его пищевая ценность и теряется его антибактериальная защита (лизоцим). Поэтому лучше брать максимально свежие яйца и не покупать те, которые пролежали на полке магазина более трех недель», — предупредила Галина Хусаинова.

Также эксперт порекомендовала обязательно открывать упаковку с яйцами и проверять, нет ли остатков пера или помета. «Именно с пометом передается сальмонеллез. Но в любом случае уже дома перед употреблением яйца нужно хорошо помыть с щеткой», — подчеркнула специалист.

Относительно мифа про яйца с коричневой скорлупой, который гласит, что они более полезные, Галина Хусаинова заметила, что это заблуждение. «Белые яйца производят куры яйценоских пород, а коричневые — мясных или смешанных. При этом питательная ценность продукта с белой скорлупой, как правило, выше», — заявила эксперт.

Напоследок можно воспользоваться специальным просвечивающим устройством, чтобы проверить качество яиц. «Белое яйцо проверить будет проще. Но в любом случае желток должен располагаться посредине, пузырек воздуха под скорлупой быть небольшим — до 0,5 см, и с тупого конца», — подытожила Галина Хусаинова.

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