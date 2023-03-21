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Сегодня, 15:20

Эксперт «Роскачества» рассказала, почему нужно регулярно употреблять простоквашу

Ольга Стрельникова
Простокваша в стаканах.
Фото Freepik/chandlervid85
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Врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина на портале «Роскачество» рассказала, чем хороша для здоровья простокваша. Как отметила специалист, этот кисломолочный продукт богат пробиотиками. «Полезные микроорганизмы угнетают рост представителей патогенной флоры, понижают риски развития инфекционно-воспалительных поражений кишечной стенки, а также улучшают работу пищеварительной системы, облегчая расщепление и всасывание питательных веществ», — пояснила медик.

По словам Елены Сюракшиной, полезные бактерии нормализуют микробиом, что благотворно сказывается на работе различных систем организма. В то время как нарушения в его составе могут привести к синдрому раздраженного кишечника, хроническим воспалениям, проблемам с сердечно-сосудистой системой и многим другим заболеваниям.

В числе позитивного воздействия простокваши на организм Елена Сюракшина отметила понижение уровня «плохого» холестерина, нормализацию жирового обмена и показателей глюкозы и инсулина, уменьшение избыточной массы тела, улучшение иммунитета, укрепление костной ткани. Этот продукт показан при нарушениях пищеварительной системы, таких как колит, энтерит, гастрит, а также при вирусных и воспалительных заболеваниях, поскольку полезные молочнокислые бактерии поддерживают иммунитет и естественную защиту организма. По этой же причине (и не только) простокваша чрезвычайно полезна для детей, беременных и кормящих женщин, подытожила диетолог.

Ранее мы рассказывали, какие продукты родители не должны давать детям.

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