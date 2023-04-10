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Сегодня, 16:05

Эксперт Роспотребнадзора объяснила, почему нужно есть белую рыбу

Ольга Стрельникова
Рыба во льду с лимоном и розмарином.
Фото Freepik/freepik
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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Красавица на портале «Здоровое питание.рф» рассказала, почему белая рыба ни чуть не хуже красной. Тем более, она более доступна по цене.

Белая рыба бывает не жирная (до 4%; треска, минтай, хек, навага, лещ, судак, речной окунь), средне жирная (4-8%; карп, пикша, камбала, зубатка) и жирная (более 8%; сельдь и скумбрия). Первые две, по словам специалиста, подходят для детей и диетического питания — такой белок быстро усваивается и надолго насыщает. Жирные виды рыб богаты Омега-3 и благотворно влияют на работу мозга, сердца и сосудов.

Морская белая рыба содержит жирные кислоты, йод, фосфор, витамин А, и она чище речной. «Среди морских видов можно рекомендовать минтай, треску, хек, скумбрию и сельдь», — пояснила Виктория Красавина. Среди пресноводных она порекомендовала карпа, судака и окуня. «Оптимально, если в вашем меню будет не менее 300 г рыбы в неделю. При этом лучше сочетать нежирные сорта с более жирными», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, какая рыба самая полезная.

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