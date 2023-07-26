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Сегодня, 06:35

Эксперты назвали еду, которая защитит от деменции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Полезная и вредная еда.
Фото Freepik/freepik
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Врач-кардиолог и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников 24 июля в своем ТГ-канале рассказал, как питаться, чтобы предотвратить деменцию. Доктор порекомендовал включить в рацион морскую рыбу, морепродукты, сою, кофе, чернику, клубнику, морковь. Полезна будет средиземноморская диета: овощи, фрукты, рыба, цельные зерна, немного молочки, курица, орехи, оливковое масло.

Среди витаминов, которые можно принимать витамин Д и Омега-3, из тех, что не стоит — витамин Е и селениум. Александр Мясников также обратил внимание, что алкоголь допустим, но только немного красного вина в половинной дозе от обычной: один бокал для женщин, два — для мужчин.

Кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт, кардиолог Светлана Павличенко рассказала СЭ, что деменцию считают болезнью пожилых, хотя существует и ее ранняя форма, проявляющаяся уже в 45-65 лет.

«Деменция — тяжелое когнитивное заболевание, связанное с разрушением памяти, мышления и поведения. Наиболее распространенная ее форма — болезнь Альцгеймера, но встречается также сосудистая, атрофическая и другие формы», — пояснила специалист. По ее словам, лучшим способом защиты от деменции будет регулярная посильная физическая активность (прогулки, йога, бассейн), насыщенная социальная жизнь (контакты, общение), интеллектуальная стимуляция (сбор пазлов, решение кроссвордов, изучение иностранных языков) и лечебная диета, которая носит название MIND.

«Она существует с 2015 года и, по данным исследований, снижает риск болезни Альцгеймера на 53%. План питания MIND основан на популярной средиземноморской диете с акцентом на продуктах, наиболее полезных для мозга. Создатели насытили ее антиоксидантами, которые борются с хроническим воспалением, предотвращают преждевременное старение клеток (красные ягоды, зеленые листовые овощи), ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, являющимися строительным материалом для клеток нервной системы, в том числе коры головного мозга, снижающими уровень холестерина и способствующими профилактике гипертонии (жирная морская рыба, морепродукты), клетчаткой, способствующей усвоению питательных веществ, нормализующей метаболические процессы и благотворно влияющей на баланс микробиома (цельное зерно, овощи, бобовые)», — пояснила специалист.

Также Светлана Павличенко порекомендовала ограничить потребление сахара, в том числе сладостей и выпечки, и следить за весом.

Ранее, 22 февраля 2022 года, мы рассказывали о причинах старения мозга.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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